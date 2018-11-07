Meclis Sağlık Komisyonu'nda tartışma yaşandı

ANKARA - Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülen düzenlemenin oylaması öncesinde AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 'sağlık torba teklifi' görüşmelerinin 5'inci maddesi olan 'KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan düzenleme' üzerinde milletvekilleri görüş bildirdi. AK Partili vekillerin, bir önergeyle 5'inci maddenin oylanmasına yönelik önerge vermesi üzerine CHP sıralarından itirazlar geldi.

Madde üzerinde tartışmaların sona ermediğini belirten CHP'liler, bu nedenle oylanamayacağını söyleyerek tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, bu sırada ayağa kalkıp, masalara vurarak komisyon başkanını protesto etti. Bazı milletvekillerinin de komisyon başkanının önünde duran cihazlara dokunarak oylamaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Tartışma sırasında oylanan madde kabul edildi.