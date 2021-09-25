Meclis ne zaman açılıyor, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis ne zaman açılıyor, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Meclis ne zaman açılıyor, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? İşte, detaylar…

Yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen konularsebebiyle meclis ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yasama dönemi, son birleşimde belirlenen tarihte açılacak. İşte ayrıntılar... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tbmm, 17 Temmuz günü kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan Vladimir Putin
Magazin İbrahim Tatlıses Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Lionel Messi Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meclis ne zaman açılıyor, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:35:27. #1.12#