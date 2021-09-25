Meclis ne zaman açılıyor, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

Yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen konularsebebiyle meclis ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yasama dönemi, son birleşimde belirlenen tarihte açılacak. İşte ayrıntılar... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tbmm, 17 Temmuz günü kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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