Meclis ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak 2021? - Haberler
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Meclis ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak 2021?

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Meclis ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak 2021?

Yeni yasama döneminin başlamasını bekleyen vatandaşlar Meclis ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak 2021? sorularının yanıtlarını merak ediyor. TBMM'nin gündemine sunulacak olan yasaların değerlendirileceği yeni yasama dönemi, son birleşimde belirlenen tarihte açılacak. İşte, TBMM'nin açılış tarihi...

Meclis ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak 2021? sorularının yanıtları merak ediliyor. Tbmm, tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun Yasama Yılı'ndaki öncelikli işlerinden biri, 3600 ek gösterge ve diğer konular olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararı ile bu yıl tatile girmeme ve çalışmalarına devam etme kararı almış ancak 18 Temmuz'da alınan kararla TBMM Genel Kurulu tatile girmişti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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