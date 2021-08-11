Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi?
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Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararı ile bu yıl tatile girmeme ve çalışmalarına devam etme kararı almış Ancak 18 Temmuz'da alınan kararla TBMM Genel Kurulu tatile girmişti. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi?

Meclis ne zaman açılacak? konusu son dönemde gündemde. Vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağını merak etmekte 17 Temmuz'da TBMM Genel Kurulun son gün mesaisini 24 saati aşmış ve tatile girmişti. Vatandaşlar internette en çok "Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatilde mi?" sorularını aratmaktadır. Detaylar haberimizde...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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