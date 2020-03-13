Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı
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Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

13.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:54
Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

Meclis'te Genel Kurul Salonu başta olmak üzere milletvekili odaları, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı.

Basın mensuplarına, temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı.

Genel Kurul Salonu'nda, Başkanlık Divanı, komisyon sıraları ve milletvekillerinin oturduğu koltuklar ile stenografların yer aldığı kısımda detaylı temizlik yapıldı.

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına zararı olmadığı, koronavirüs sonrası dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak yapılacağı öğrenildi.

Daha önce de TBMM'deki 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.

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Kaynak: AA

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