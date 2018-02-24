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Meclis Komisyonu Üyelerinden "Otomotivin Kalbi"Ne Ziyaret

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Bursa'da gerçekleştirdikleri fabrika ziyareti sırasında "Otomotiv alanındaki yasal çalışmalara sahanın taleplerini yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Meclis Komisyonu Üyelerinden

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Bursa'da gerçekleştirdikleri fabrika ziyareti sırasında "Otomotiv alanındaki yasal çalışmalara sahanın taleplerini yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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