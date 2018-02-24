Meclis Komisyonu Üyelerinden "Otomotivin Kalbi"Ne Ziyaret
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Bursa'da gerçekleştirdikleri fabrika ziyareti sırasında "Otomotiv alanındaki yasal çalışmalara sahanın taleplerini yansıtmaya çalışacağız" dedi.
24 Şubat 2018 Cumartesi 18:42
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Bursa'da gerçekleştirdikleri fabrika ziyareti sırasında "Otomotiv alanındaki yasal çalışmalara sahanın taleplerini yansıtmaya çalışacağız" dedi.