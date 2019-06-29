Meclis komisyonu etkin madde üretimi hakkında bilgi aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması için kurulan araştırma komisyonu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE firması sahibi Faruk Durukan'dan bitkilerden etken madde üretimi hakkında bilgi aldı.

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, bunların üretilmesinde ve pazarlanmasıda karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gayesiyle kurulan meclis araştırma komisyonu Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında Edremit ilçesinde incelemelerde bulundu. Özellikle bitki etken madde üretimi yapan AR-GE firması sahibi Faruk Durukan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerine üretimini yaptıkları etken maddeler, bu etken maddeler ile yapılan bilimsel çalışmalar ve bu maddelerin yapımını gerçekleştiren yüzde yüz yerli etken madde üretim makine ve sistemleri hakkında bilgiler verdi. Komisyon üyeleri yapılan çalışmaları yakında incelendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA