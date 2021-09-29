Meclis Komisyonlarından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü ziyaret etti. Komisyon gündemi doğrultusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Manisa'da yapılan spor faaliyetleri ve projeler konuşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları, "Büyükşehir Belediyesinin imkanları doğrultusunda okul çağındaki gençlerimizin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, böylece sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yapılması" ile ilgili rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda adı geçen komisyon üyeleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü ziyaret etti. Komisyon gündemi doğrultusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, spor faaliyetleri ve projeleri masaya yatırıldı. Ziyaretleri nedeniyle komisyon üyelerine teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'da yaptıkları ve planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

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