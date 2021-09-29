Meclis Komisyonlarından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis Komisyonlarından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Meclis Komisyonlarından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü ziyaret etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü ziyaret etti. Komisyon gündemi doğrultusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Manisa'da yapılan spor faaliyetleri ve projeler konuşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları, "Büyükşehir Belediyesinin imkanları doğrultusunda okul çağındaki gençlerimizin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, böylece sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yapılması" ile ilgili rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda adı geçen komisyon üyeleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü ziyaret etti. Komisyon gündemi doğrultusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, spor faaliyetleri ve projeleri masaya yatırıldı. Ziyaretleri nedeniyle komisyon üyelerine teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'da yaptıkları ve planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Şafak Sezer Amelia Hamlin
Spor Salih Uçan Umut Meraş Mehmet Topal Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meclis Komisyonlarından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:09:18. #1.12#