Meclis İdlib için kapalı toplanacak
TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek.
01.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:19
TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek.
Kaynak: Dunya.com