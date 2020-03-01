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Meclis İdlib için kapalı toplanacak

TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

01.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:19
Meclis İdlib için kapalı toplanacak

TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

Kaynak: Dunya.com

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