Meclis İçtüzüğü Teklifi TBMM Başkanlığı'na Sunuldu

Meclis içtüzüğü teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu



ANKARA - Meclis içtüzüğü teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM İçtüzük teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iki partinin uzlaşmasıyla hazırlanmış bir metini özlenen bir tablo olduğunu vurguladı.

Kahraman, kanunların, mevzuatların gelişen hayatın içinde değişmeye ihtiyaç duyan metinler olduğunu belirterek, "Şartlara göre değişirler, değiştirilirler. Değişmeyen madde olmaz. Değişiklik olacak ki, gelişmeye uyabilelim. gereken prosedür tatbik edeceğiz. 44 yılda 154 kez iç tüzükte değişiklik yapılmış. 111 maddesinde 157 değişiklik yapılmış. 2019 yılında sistem değişikliği, dolayısıyla yeni içtüzüğe ihtiyaç olduğu ortada.Ona ait çalışmayı da yine bir arada yapacağız" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, içtüzük çalışmalarına katkı vermeyen siyasi partilerin komisyon çalışmalarına katılarak katkı vereceklerini söyleyerek, toplam içtüzük teklifinin 18 madde olduğunu kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, içtüzük çalışmalarını AK Parti ile mutabakat halinde tamamladıklarını belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi olarak içtüzük teklifine imza attıklarını hatırlattı.