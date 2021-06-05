Meclis, Haziran Ayı Toplantılarını Tamamladı

Meclis, Haziran Ayı Toplantılarını TamamladıSivas İl Genel Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı toplantıları sona erdi.

Meclis, Haziran Ayı Toplantılarını Tamamladı Sivas İl Genel Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı toplantıları sona erdi. Haziran ayı oturumları, Sivas İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Haftanın ilk oturumunda; divan katipleri tarafından Mayıs ayı il genel meclisi karar özetleri ve il encümeni karar özetlerinin okundu. Devam eden diğer oturumlarda ise toplantı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarında; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Plan Bütçe Komisyonuna, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonuna, Göletler ve Su Kaynakları Komisyonuna, Araştırma ve İnceleme Komisyonuna, Kentsel Yenileme Proje Takip Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen konuları görüşerek karara bağladı. İl Genel Meclisinin 2021 yılı tatil ayının Ağustos ayı (01-31 Ağustos) olarak belirlenmesine, İl Özel İdaresi 2021 yılı Bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına karar verildi. Meclis, Temmuz ayı oturumlarında bir araya gelmek üzere toplantılarını sona erdirdi.

Kaynak: Habermetre