Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul salonu dezenfekte edildi.
13.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:08
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul salonu dezenfekte edildi.
TBMM'de, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda, özel kıyafetli ekipler tarafından Genel Kurul salonu koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Ayrıca aynı çalışma, milletvekili odaları ve ziyaretçi kabul odalarında da gerçekleştirildi. Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında Meclis'e 13 -31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi alınmayacağı duyurumuştu.
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Kaynak: DHA