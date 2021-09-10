Meclis Eylül Ayı Toplantıları Tamamlandı Sivas İl Genel Meclisi, 2021 yılı Eylül ayı toplantıları sona erdi. Eylül ayı oturumları, Sivas İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Haftanın ilk oturumunda; divan katipleri tarafından Temmuz ayı il genel meclisi karar özetleri ve il encümeni karar özetleri okundu. Devam eden diğer oturumlarda ise gündem maddeleri görüşüldü. -Gündem Maddeleri Görüşülerek Karar Bağlandı Toplantılarda, İl Özel İdaresi 2021 yılı Yatırım programında yer alan; Ulaş İlçesi, Şenyurt Köyü tarımsal sulama tesisi yapım işine ayrılan ödenekten 51. 700 TL'sinin, aynı ilçenin Tecer grup suyu onarımında kullanılmak üzere aktarılması, Altınyayla İlçesi, Tahtyurt Köyü içerisinden geçen grup yolunun, köyiçi mevkiindeki yolun genişletilmesi veya 200 metrelik yolun köy dışına taşınmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun değerlendirilmek üzere İl Özel İdaresine gönderilmesine, Zara İlçesi, Tödürge Köyünü Tödürge Göleti kavşağındaki mevcut yola bağlayan 1, 2 km. lik yeni yolun İl Özel İdaresi 1. derece yol ağına alınmasına ve İl Özel İdaresi yol ağında bulunan 0, 9 km. lik eski yolun 2. derece yol ağında kalmasına, Yıldızeli İlçesi, Kümbet Köyü İlk/Orta Okulunun bahçe duvarının durumuna ilişkin Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun değerlendirilmek üzere İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine ve 2021 yılı Eylül ayı içerisinde Sivas İl Genel Meclis üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlenmesi gibi birçok konu görüşülerek karar bağlandı. İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş, toplantının son birleşiminde Eylül ayı meclis toplantılarında yoğun gayret gösteren meclis üyelerine de teşekkür etti. İl Genel Meclisi'nin bir sonraki toplantısı 4 Ekim'de başlayacak.

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