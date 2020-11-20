TBMM'de 'HES kodu' uygulaması başladı
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TBMM'de 'HES kodu' uygulaması başladı

20.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:02
TBMM'de 'HES kodu' uygulaması başladı

TBMM'de 'HES kodu' uygulaması başladıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.

TBMM'de 'HES kodu' uygulaması başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı. Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve 'risksiz' bilgisinin ardından girişe onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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