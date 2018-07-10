DP Genel Başkanı Uysal İyi Parti'den Ayrılınca Meclis'e Giren Parti Sayısı 8'e Yükseldi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri için düzenlenen 24 Haziran seçimlerinin ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla TBMM'de temsil edilen parti sayısı sekize çıktı.

DEMOKRAT PARTİ İLE MECLİSTEKİ PARTİ SAYISI 8'E ÇIKTI

Demokrat Partili Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla Meclis'te temsil edilen parti sayısı sekize çıktı. Uysal, seçime İyi Parti listelerinden girmişti. Meclis'te Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 290'A DÜŞTÜ

Dün gece açıklanan yani kabinede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almıştı. Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 290'a düştü.

TBMM'DE SON SANDALYE DAĞILIMI

TBMM Genel Kurulu'nun son sandalye dağılımına göre şu anda AK Parti'nin 290, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 144, Halkların Demokratik Partisi'nin 67, MHP'nin 49, İyi Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin 2, Demokrat Parti'nin ise bir milletvekili bulunuyor.

VEKİL SAYISININ 600'E ÇIKARILMASIYLA ÇOĞUNLUK SAYISI DEĞİŞTİ

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması Meclis çalışmalarında yıllardır uygulanan "çoğunluk" sayılarının değişmesine de neden oldu.

Bu çerçevede TBMM'nin çalışabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısı 184'ten 200'e, karar yeter sayısı 139'dan 151'e, 276 olan üye tam sayısı salt çoğunluğu 301'e, anayasa değişikliği için gerekli 330 oy 360'a, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 367 oy 400'e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360'a çıktı. (Kaynak: Reuters)