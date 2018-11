Meclis, Down Sendromu, Otizm ve Gelişim Bozukluğu İçin Devrede

TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun, down sendromlu, otistik ile diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için ayrı ayrı verdiği Meclis araştırma önergeleri birleştirilerek görüşülüyor.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Isparta Milletvekili Aylin Cesur, bu haftanın lösemili çocuklar haftası olduğunu, lösemi isminin korkuttuğunu ancak artık yüzde 80'inin tedavi edilebildiğini söyledi.

Cesur, otizmin kesin nedenin bilinmediğini, genetik temellerinin olduğu yönünde güçlü bulgular bulunduğunu, ağır metaller, endüstriyel atıklar, toksinlerin de otizme neden olabileceğinin söylendiğini belirtti.

Otizmin dünyada hızlı şekilde arttığına işaret eden Cesur, 1985'te 2 bin 500'de bir otizmli çocuk varken bugün her 68 çocuktan birinin otizm tanısıyla hayatına devam ettiğini söyledi. Cesur, 2023'te çocukların yarısının otizmli doğacağının tahmin edildiğini ifade ederek, "Bu çocuklar neredeler? Maalesef çocuklarımız evlerinde, aileler mecbur kalmadıkça dışarı çıkaramıyorlar. Neden yaşıtlarıyla birlikte olmak yerine evlerinde hapis olmak durumunda? Toplum olarak bilerek bilmeyerek yargılıyoruz, toplum olarak otizmin ne olduğunu bilmiyoruz. Aileler bile binlerce otizmli dahi olduğunu bilmiyor. 10 kişiden 7'si bu vahim tablodan bihaber vaziyette." dedi.

Otizmin tedavisinin bulunmadığını söyleyen Cesur, tedavinin her çocuğa farklı eğitim vermekten geçtiğini vurguladı. Cesur, bu çocukları topluma kazandırmanın kendilerinin görevleri olduğunu ifade etti. Cesur, otizmde tek çarenin eğitim olduğunu, bunun da etkili olabilmesi için erken yaşlarda verilmesi ve 2 ile 4 saat olan eğitimin artırılması gerektiğine işaret etti.

-"İkili, üçlü testler her gebe için zorunlu tutulmalı"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, lösemiden korkmamak, geç kalmaktan korkmak gerektiğini dile getirdi.

Aycan, Türkiye'de otizm ve down sendromunun sıklığını bilmediklerini, bunun sıklığını belirlemek, kişilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları, çözümlerini araştırmak gerektiğini vurguladı.

Sağlık konuşurken hep hastane ve hastalıkların konuşulduğunu, sağlığı korumanın konuşulması gerektiğini dile getiren Aycan, "Çok pahalı, büyük hastaneler yapmak, ciddi paralar harcamak sağlık hizmeti açısından iyi olduğumuzu, sağlığa önem verdiğimizi göstermiyor. İnsanlar sağlığına önem vermiyor, kaybetmemek için gerekenleri yapmıyor, duyarlı davranmıyor. Pahalı hastanelere ihtiyacımız yok sağlık hizmetinin yaygın, ulaşılır olmasına ihtiyacımız var." dedi.

Aycan, otizmin bir hastalık değil, hastalık grubu olduğunu, tıbbi ilaç tedavisinin net bilinmediğini, tamamen iyileşecek bir durum olmadığını anlattı. Aycan, Türkiye'de otizmin görülme sıklığıyla ilgili ciddi araştırma bulunmadığını, dünyada görülme sıklığının arttığını, bunun kaygı verici bir durum olduğunu söyledi.

Down sendromunun kromozom bozukluğu olduğuna işaret eden Aycan, bin gebelikten birinde down sendromlu çocuk doğduğunu, ilk çocuğu down sendromlu annenin ikinci çocuğun down sendromu olma ihtimalinin 200'de bir olduğunu kaydetti.

Aycan, gebelik sırasında ikili, üçlü testlerin her gebe için zorunlu tutulması, devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti.

-"Topluma kazandırmak mümkün"

HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, down sendromu ve otizmin hastalık değil, gelişimsel farklılık olduğunu kaydetti. Aydeniz, 350 bin otizmliden ancak 26 bininin eğitim alabildiğini belirtti.

Engelli olarak görülen down sendromlu ve otizmli bireyleri topluma kazandırmanın mümkün olduğuna işaret eden Aydeniz, bu kişilerin, oluşturulacak eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarıyla toplumsal birey olabileceğini anlattı. Aydeniz, bu grubun daha çok dezavantajlı gruplar olarak görüldüğünü dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 26. Dönemde bu komisyonun kurulduğunu, üye bildirim aşaması sırasında erken seçim kararı nedeniyle çalışmalarına başlayamadığını, hükümsüz kaldığını anımsattı.