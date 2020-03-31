Meclis doktorunun testi pozitif çıktı
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testin pozitif çıktığı duyuruldu.
31.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:46
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testin pozitif çıktığı duyuruldu.
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Kaynak: Dunya.com