Meclis devre mülk ve devre tatil alt komisyonu, mağduriyet iddialarına ilişkin raporunu tamamladı
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Meclis devre mülk ve devre tatil alt komisyonu, mağduriyet iddialarına ilişkin raporunu tamamladı

Meclis devre mülk ve devre tatil alt komisyonu, mağduriyet iddialarına ilişkin raporunu tamamladı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan "devre mülk ve devre tatil sektöründe yaşanan mağduriyet" iddialarının araştırılması amacıyla kurulan alt komisyon, hazırladığı raporu Dilekçe Komisyonuna sunmayı kararlaştırdı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan "devre mülk ve devre tatil sektöründe yaşanan mağduriyet" iddialarının araştırılması amacıyla kurulan alt komisyon, hazırladığı raporu Dilekçe Komisyonuna sunmayı kararlaştırdı.

Alt Komisyon, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli başkanlığında toplandı.

Komisyon, ön ödemeli konut satışlarında yaşanan mağduriyetler doğrultusunda hazırladığı taslak rapora son şeklini vermek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin görüşlerini dinledi.

Yapılan istişareler sonrasında raporun düzeltmelerinin tamamlanmasıyla Dilekçe Komisyonuna sunulması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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Meclis devre mülk ve devre tatil alt komisyonu, mağduriyet iddialarına ilişkin raporunu tamamladı - Haberler
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