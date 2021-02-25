Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplandı

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin, "Çocuk işçiliğinin genel nedenlerine baktığımızda yoksulluk en önemli neden." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Sakin, komisyonda yaptığı sunumda, çocuk işçiliğinin gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde yaygın olduğunu ve bunun aslında bütün ülkeleri ilgilendirdiğini söyledi.

Çocukların genelde kentlerde sanayi ve çoğunlukla hizmet sektöründe, kırsal bölgelerde de mevsimlik tarım işçiliği ve hayvancılıkta çalıştırıldığını anlatan Sakin, 14 yaşın altında çalışan çocukların olduğunu dile getirdi.

Sakin, çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal ve ahlaki olarak olumsuz etkilenebildiğini ve sömürüye maruz kalabildiklerini belirterek, BM Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi'nin önemine ve 18 yaşın altındaki herkesin çocuk kabul edildiğine işaret etti.

İş Kanunu'na göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olduğunu, ancak 14 yaşını ve zorunlu eğitimini tamamlamış kişilerin, zihinsel, bedensel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine engel olmayacaksa hafif işlerde çalıştırılabileceğinin hüküm altında alındığını aktaran Sakin, 14 yaşın altındakilerin ise sözleşme yapmak ve izin almak kaydıyla reklam gibi hafif işlerde çalıştırılabileceğinin düzenlendiğini bildirdi.

Çocuk ve genç işçilerin hangi işlerde çalışabileceğinin de belirlendiğini kaydeden Sakin, "Mevzuat açısından aslında bizim ülke olarak herhangi bir eksikliğimiz yok. Sadece belki denetimde, uygulamada, tespit çalışmalarında eksikliğimiz var." diye konuştu.

Çocuk işçiliğinin nedenlerini de değinen Sakin, şunları söyledi:

"Genel nedenlerine baktığımızda yoksulluk en önemli neden. Eğitim hizmetlerine erişememe, göç, aile bireylerinde yetişkin olanların iş bulamaması, işverenlerin çocuk iş gücü talebi, geleneksel bakış açısı, özellikle kırsal alanda... Yine mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan eksiklikler de çocuk işçiliğinin nedenlerinden biri. Çocuklarımız tarım, sanayi ve hizmet sektöründe yoğun olarak çalışıyor. Sanayi sektöründe daha çok oto sanayi ve mobilyacılıkta çocuk işçiliği yaygın olarak görünüyor. TÜİK'in 2019 Ekim-Aralık dönemine baktığımızda, yaptığı çalışmada 5-17 yaş grubu arasında toplam 16 milyon 457 bin çocuk olduğu tespiti var. Bu çocuklardan 720 bininin istihdam edildiği tespit edilmiş."

Sakin, çocuk işçiliği kapsamındakilerin ve Suriye uyruklu çocukların mağdur edilmemesine yönelik çeşitli adli ve idari işlemlerin de uygulandığını kaydetti.

Kemalettin Sakin, 2017-2023'ü kapsayan "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı" çerçevesinde vatandaşların 112 dahil olmak üzere polis imdat, jandarma imdat acil yardım hatlarına, ayrıca Yabancılar İletişim Merkezi, 170 ve 183 sosyal destek hatları ile Milli Eğitim Bakanlığına ihbarda bulunabildiğini söyledi.

Çocuk hizmetleri kapsamında illerde il koordinasyon, ilçelerde ilçe koordinasyon kurulları oluşturulduğunu ve bunların çocuklara özgü sorunları tespit edip tedbir kararı gerekiyorsa ilgili birimlere yönlendirildiğini ifade eden Sakin, her ilde bir mobil ekip projesi kapsamında içinde bir görevli polis ve sosyal destek personelinin olduğu araçlarla belirli günlerde tespitler yapıldığını belirtti.

Sakin, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında valilikler, emniyet ve jandarmanın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı