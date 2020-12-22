Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, "Genel sosyal yardım istatistiklerine baktığımızda, tüm yardım ödemeleri içerisinde nakdi yardımların oranının yüzde 93 olduğunu görüyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, "Genel sosyal yardım istatistiklerine baktığımızda, tüm yardım ödemeleri içerisinde nakdi yardımların oranının yüzde 93 olduğunu görüyoruz. Tüm yardımlarımızın yüzde 61'ini kadın hak sahipleri almaktadır." dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2021 yılı bütçesine değindi.

Bütçeden en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığının aldığını anımsatan Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise bütçeden en fazla pay alan 3'üncü bakanlık olduğunu belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin kız-erkek ayrımı yapılmadan her çocuğun hakkı olduğuna dikkati çeken Katırcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ayrılan bütçenin, hükümetin çocuklara verdiği önemin göstergesi olduğunu vurguladı.

Katırcıoğlu, "Dünyada çocuk işçi sayısı 168 milyonu bulmuş durumda. Türkiye çocuk işçiliğini yüzde 13,1'lerden yüzde 4'lere indirdi. Bu oranı 2023 yılına kadar sıfırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bize bir emanettir, sermaye değil. Çocuk işçiliğine karşı mücadelemiz, sıfırlanana kadar devam edecektir. Daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışacağız." diye konuştu.

"2019 yılında 3 milyon 282 bin 975 haneye yardım yapıldı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu ise Türkiye'de 2019 yılında kamu kaynakları ile yapılan 55 milyar lira tutarındaki sosyal yardım harcamasının yaklaşık yüzde 75,9'unun bakanlıklarınca gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekbıyıkoğlu, belediyelerin yüzde 13, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yüzde 6,8, Milli Eğitim Bakanlığının yüzde 2,3, Türkiye Kömür İşletmelerinin yüzde 1,8 ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ise yüzde 0,2 yardım oranıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını takip ettiğini kaydetti.

Yardımların yüzde 34,9 ile en çok sağlık alanında yapıldığına işaret eden Bülent Tekbıyıkoğlu, 2019 yılında yardım yapılan toplam hane sayısının 3 milyon 282 bin 975 olduğunu açıkladı.

Tekbıyıkoğlu, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen muhtaç ailelere "çocuklarını okula göndermeleri" şartıyla eğitim yardımı yaptıklarını belirterek, "Ödemeler doğrudan anneler adına açılan hesaplara olmaktadır. Kız çocuklarına yapılan yardım miktarı, erkek çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksektir." şeklinde konuştu.

Maddi durumu yetersiz olan asker ve asker ailelerine yapılan yardımlara da değinen Bülent Tekbıyıkoğlu, babası askerde olan ve muhtaç durumdaki 18 yaşından küçük çocuklara çocuk başı aylık 150 lira, ailelere ise ayrıca her ay 400 lira nakdi destek verildiğini belirtti.

"Tüm yardımların yüzde 61'ini kadın hak sahipleri alıyor"

Yardımların farklı kalem ve programlar altında yapıldığını belirten Tekbıyıkoğlu, "Genel sosyal yardım istatistiklerine baktığımızda tüm yardım ödemeleri içerisinde nakdi yardımların oranının yüzde 93 olduğunu görüyoruz. Tüm yardımlarımızın yüzde 61'ini kadın hak sahipleri almaktadır." dedi.

Türkiye çocuk işçiliğinde dünya ortalamasından daha iyi durumda"

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan ise Türkiye'de çocuk işçilerin daha çok tarım, sanayi ve hizmet sektöründe çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki çocuk işçiliği 1994 yılında yüzde 13,1 iken, 2019 yılında bu rakam yüzde 4,9'a düşmüştür. Özellikle sokak ve sanayide 1999-2006 arasında büyük başarı sağlanmıştır. 1999-2019 yılları arasında çocuk işçiliğinde yüzde 55 düşüş vardır. Bu rakamlar dünya ortalamasına göre daha iyidir." ifadesini kullandı.

Çocuk işçilerin eğitimine yönelik önerilerini anlatan Gülcan, eğitime etkin ve düzenli katılımın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Alternatif eğitim olanaklarının önemine işaret eden Prof. Dr. Gülcan, "Cinsiyet ve bölgeler arasındaki farkı azaltılmalı. Sosyal faaliyetlere ağırlık verilmeli. Öğretmen, okul ve veli iş birliğine gidilmeli. Danışmanlık hizmetinin yanında söz konusu çocuk ve aileler ziyaret edilmeli. Örgün eğitim ile yaygın eğitim ilişkilendirilmeli. Çocuk işçiliğine karşı denetimler yapılmalı. Çocuk işçiliğine karşı mutlaka sivil toplum örgütlerinin katılımı sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalması gerektiğini söyledi.

Tarım işçisi olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden başka illere giden vatandaşların durumuna dikkati çeken Tanal, fakirliğin vatandaşlar için bir kader olmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta