Meclis Çalışmalarına 2 Hafta Ara Verecek

TBMM, 3 ayrı kanun teklifini bu hafta görüştükten sonra çalışmalarına 5 Şubat'a kadar ara verecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre; Genel Kurul'da devam eden 69 maddelik çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanması planlanıyor. Yarınki oturumda ise 2 ayrı kanun teklifi görüşülecek. Tekliflerin yarın ya da Cuma günü tamamlanması öngörülüyor. Tekliflerin yasalaşmasının ardından, Meclis çalışmalarına 5 Şubat Salı gününe kadar ara verecek. - Ankara

Kaynak: DHA