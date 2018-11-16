Meclis Bütçe Görüşmelerinden İndirim Çıktı

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı üçüncü oturumunda yapılan bütçe görüşmeleri vatandaşların şikayet ettiği vergi ve bazı ücretler konusunda indirim yapılması ile tamamlandı.

Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Salih Keskinli başkanlığında toplanan mecliste açıklamalarda bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Selahattin Sert, 2019 yılı bütçesine ilişkin komisyonda yapılan çalışmalarla ilgili meclise sunum yaptı. Sert, çalışma sürecinde katkıda bulunan müdürlüklere ve bütçe komisyonu üyelerine teşekkürlerini sunarken 2019 yılı bütçesinin Düzce'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın talep ve şikayetleri değerlendirmek üzere kurmayları ile yaptığı istişareler doğrultusunda 2019 bütçe görüşmelerinden önemli kararlar çıktı. Vatandaşların belediyeye ödediği vergi ve bazı ücretlendirmeler konusunda yapılan komisyon görüşmelerinden çıkan ve meclise sunulan öneriler doğrultusunda yaklaşık 40 kalemde indirim yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre; 2019 yılında meskenler için 20 metreküpe kadar olan su kullanımının birim fiyatı 2,57 olarak önerilirken belediye meclisinde bu oran 2,25 olarak kararlaştırıldı. Ayrıca 20 metreküpten yukarısı içinde 3.10 olarak önerilen su bedeli belediye meclisinde de 2.70 olması kararlaştırıldı.

Aynı şekilde ticari alan, inşaat ve fabrikalarda da önemli oranlarda indirim yapılmasına karar verilirken vatandaşlardan sıkça şikayet alınan su abone ücretlerinde de büyük oranda indirim yapılması kabul edildi. Su abone bedellerinde yüzde 28'in üzerinde indirim.

Vatandaşın ve Düzce'de öğrenim gören öğrencilerin Başkan Ay'a ilettikleri şikayetlerinden birisi olan yeni abone depozito ücretlerinde de indirime gidildi. Buna göre su abone bedelleri 420 Türk Lirası iken yapılan yeni düzenleme ile bu ücret 2019 yılı için 300 Türk Lirasına indirildi. Ayrıca şehit aileleri, dul ve yetimleri ile gazilerden su abone depozito ve bağlantı ücreti alınmamasına ilişkin hüküm konulması karara bağlandı.

Meclis toplantısında yapılan görüşmelerde su faturalarına yansıtılan Evsel Atık Vergisinde de 2017 yılında yapılan yüzde 50 indirimli uygulama 2019 yılında da aynı şekilde devam ettirilerek ücretlendirme oranında herhangi bir değişiklik yapılmaması kararlaştırıldı.

Meclis toplantısında tüm müdürlüklerin bütçe ve gelir kalemleri de görüşülürken Fen İşleri Müdürlüğünden iş makinesi kiralamalarına ilişkin ücret tarifelerinde de önemli indirimler yapıldı. Yine İtfaiye baca temizliği, eğitimler ve motopomp ücretlerinde de ciddi oranlarda indirimler yapılması karara bağlandı. Bir çok kalemde de zam uygulanmayarak fiyatların aynı şekilde 2019 yılında da uygulanmasına karar verildi. - DÜZCE