Meclis Bingöl balı ile tatlandı

AK parti Bingöl milletvekili Feyzi Berdibek, "Balımızın özelliği bin bir çiçeğin olduğu Bingöl dağlarında bizim Metan, Genç Bölgemizde ciddi anlamda verimli ballar çıkmaktadır.

AK parti Bingöl milletvekili Feyzi Berdibek, "Balımızın özelliği bin bir çiçeğin olduğu Bingöl dağlarında bizim Metan, Genç Bölgemizde ciddi anlamda verimli ballar çıkmaktadır. İki yılda bir düzenlenen yarışmalarda Bingöl balı ikinci olmuştur, birinci olmuştur, bu konuda ciddi anlamda kalite sunmuştur. Bingöl'ün balını tanıtmakta kendimizi sorumlu hissetmekle birlikte katkı sunmak adına balımızı tanıtıyoruz" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek, TBMM'de açıklama yaptı. Berdibek, Bingöl'den dünyada marka haline gelen, dünya ikincisi olan balı yanında getirdiklerini söyleyerek, bağışıklık sistemine en güçlü yiyeceğin bal olduğunu ifade etti. Berdibek, "Balımızın özelliği bin bir çiçeğin olduğu Bingöl dağlarında bizim Metan, Genç Bölgemizde ciddi anlamda verimli ballar çıkmaktadır. İki yılda bir düzenlenen yarışmalarda Bingöl balı ikinci olmuştur, birinci olmuştur, bu konuda ciddi anlamda kalite sunmuştur. Bingöl'ün balını tanıtmakta kendimizi sorumlu hissetmekle birlikte katkı sunmak adına balımızı tanıtıyoruz. Bu vesileyle üç tona yakın balı dağıtacağız" dedi.

Berdibek, yanlarında getirdiği balları tanıttı. Berdibek, gazetecilere bal verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı