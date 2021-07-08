Meclis başkanlığı seçimi
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Meclis başkanlığı seçimi

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Cezayir parlamentosundan detay görüntüler Ulusal Demokratik İttifak bloğunun temsilcisi Munzir Buden ile röportaj Gelecek Cephesi bloğunun temsilcisi Fatih Boutbik ile röportaj Barış Hareketi Topluluğu bloğunun temsilcisi Ahmet Saduk ile röportaj Ulusal Kurtuluş Cephesi bloğunun temsilcisi...

Cezayir parlamentosundan detay görüntüler

Ulusal Demokratik İttifak bloğunun temsilcisi Munzir Buden ile röportaj

Gelecek Cephesi bloğunun temsilcisi Fatih Boutbik ile röportaj

Barış Hareketi Topluluğu bloğunun temsilcisi Ahmet Saduk ile röportaj

Ulusal Kurtuluş Cephesi bloğunun temsilcisi Zuhair Nasiri ile röportaj

CEZAYİR - Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından Ulusal Halk Meclis'i ilk kez toplandı. Seçilen milletvekilleri, meclis Başkanı seçimi için meclise geldi.

Meclis başkanlığı seçimi
Meclis başkanlığı seçimi
Meclis başkanlığı seçimi
Meclis başkanlığı seçimi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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