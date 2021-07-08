Meclis başkanlığı seçimi

Cezayir parlamentosundan detay görüntüler Ulusal Demokratik İttifak bloğunun temsilcisi Munzir Buden ile röportaj Gelecek Cephesi bloğunun temsilcisi Fatih Boutbik ile röportaj Barış Hareketi Topluluğu bloğunun temsilcisi Ahmet Saduk ile röportaj Ulusal Kurtuluş Cephesi bloğunun temsilcisi...