Meclis Başkanlığı: İnternet kısıtlamasının, sosyal medya düzenlemesiyle ilgisi bulunmamaktadır.
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Meclis Başkanlığı: İnternet kısıtlamasının, sosyal medya düzenlemesiyle ilgisi bulunmamaktadır.

TBMM Başkanlığı'ndan, Meclis'te Netfilix'e erişim kısıtlaması getirildiği haberlerine ilişkin, "Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi ve benzeri sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme...

Meclis Başkanlığı: İnternet kısıtlamasının, sosyal medya düzenlemesiyle ilgisi bulunmamaktadır.
03.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:52

TBMM Başkanlığı'ndan, Meclis'te Netfilix'e erişim kısıtlaması getirildiği haberlerine ilişkin, "Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi ve benzeri sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır" açıklamasında bulunuldu.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları yönündeki şikayetler üzerine yapılan testlerde, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020'de, idari personel için aralarında Netflix'in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir" denildi.

'2019'DAN BERİ UYGULANMAKTA'Kısıtlamanın 26 Haziran Cuma gününden itibaren tüm kurum geneline uygulandığı belirtilen bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: "Meclis'in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlama, 26 Haziran Cuma gününden itibaren tüm kurum geneline uygulanmıştır. Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi ve benzeri sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır."

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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