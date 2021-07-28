Meclis Başkanı Şentop'un kızı, YKS'de Türkiye 32'ncisi oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu.
İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saliha Gülru Şentop, YKS'ye İstanbul'da girdi. Saliha Gülru Şentop'un, ilk kez katıldığı YKS'de eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı