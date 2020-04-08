Meclis Başkanı Şentop: "Türkiye'nin yardım eli hep kardeşlerimizin üzerinde olacaktır" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede dost ve kardeş Balkan ülkelerini yalnız bırakmadığını belirterek "Türkiye'nin yardım eli hep kardeşlerimizin üzerinde olacaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede dost ve kardeş Balkan ülkelerini yalnız bırakmadığını belirterek "Türkiye'nin yardım eli hep kardeşlerimizin üzerinde olacaktır." dedi. Şentop, Twitter'dan, Türkiye'nin Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardım göndermesine ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadelede dost ve kardeş Balkan ülkelerini yalnız bırakmadığını belirten Şentop, "Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan hareket etti. Türkiye'nin yardım eli hep kardeşlerimizin üzerinde olacaktır." ifadelerini kullandı. Şentop, paylaşımında, tıbbi yardımların uçağa taşınmasına ilişkin görsellere de yer verdi. Kaynak: AA