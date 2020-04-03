Meclis Başkanı Şentop, TBMM üst yöneticileriyle olağan toplantısını telekonferansla yaptı
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Mustafa Şentop, Politika

Meclis Başkanı Şentop, TBMM üst yöneticileriyle olağan toplantısını telekonferansla yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bürokratlarıyla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

03.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:20
Meclis Başkanı Şentop, TBMM üst yöneticileriyle olağan toplantısını telekonferansla yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bürokratlarıyla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, TBMM üst yönetimiyle gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısını, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün telekonferans ile yaptı.

Toplantıda, Meclis'in rutin faaliyetlerinin yanı sıra Kovid-19 mücadelesine dair alınan önlemler değerlendirildi.

Kaynak: AA

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