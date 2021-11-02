Meclis Başkanı Şentop, TBMM Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı

Plan Bütçe Komisyonu'nda Tbmm'nin 2022 Bütçe Teklifi görüşmeleri başladı. Komisyon üyelerine sunum yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bütçeyi konuşmanın sayıları konuşmak değil, insanlarıkonuşmak olduğunu belirterek, "Her biri ayrı bir kamu hizmetini îfa etmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etme yükümlülüğünde bulunan kamu kurumlarımızın, bir sonraki yıl içerisinde milletimizin fertlerine somut olarak hangi hizmetleri sunacağının, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayacağının ifadesidir bütçe" dedi.

"YENİ VE SİVİL ANAYASAYI YAPMAK İNŞALLAH BU YASAMA YILI İÇERİSİNDE GAZİ MECLİSİMİZ' NASİP OLUR"

Meclis Başkanı Şentop sunumunda, milletin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmanın bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclise nasip olmasını temenni ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz 27. Yasama Dönemi'nde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak, toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır.Temenni ederim ki; milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece Devletimizi ve milletimizi, nihayetinde, bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimiz'e nasip olur. Böylelikle YüceMeclisimiz ve onun kıymetli üyeleri, bir konuda daha milletimize karşı üstlendiği tarihi sorumluluğu yerine getirmenin gururunu yaşar ve 27. Yasama Dönemi'nin 5. yasama yılı, Milletimiz tarafından seçilmiş milletvekilleri tarafından uzlaşıyla, sivil ve modern bir Anayasanın hazırlandığı bir dönem olarak siyasi tarihimizdeki yerini alır."

Şentop sunumunda, İçtüzük çalışmalarına da değinerek,"Bu yasama döneminde umut ederim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevcut İçtüzüğümüzün yerine, yürürlüğe girdiği 1973 yılından bugüne kadar açığa çıkan ihtiyaçlardoğrultusunda ve özellikle yeni hükümet sistemiyle uyumlu olacak şekilde yeni bir İçtüzük de, Türkiye BüyükMilletMeclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerimizin katılımı ve uzlaşısıyla, özellikle içinde bulunduğumuz 5. Yasama Yılında yürürlüğe konulabilir." dedi.

"TBMM, ÜLKEMİZİN BÜTÜN SORUNLARININ TEMEL ÇÖZÜM MEKANI"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ülkemizin –istisnasız- bütün sorunlarının temel çözüm mekânı olduğuna vurgu yapan Şentop, Cumhuriyetin, demokrasininve hukuk devleti ilkesinin teminatı olan Meclisin, ortak aklı, diyalog ve uzlaşı kanallarını kullanarak çözemeyeceği mesele olmadığını kaydetti.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA TOPLAM 771 KANUN TEKLİFİ SUNULDU

TBMM Başkanlığı'na, 33'ü uluslararası anlaşmalarınonaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere toplam 771 kanun teklifi sunulduğunu bildiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tekliflerden ve yine önceki yasama yıllarında Başkanlığımıza sunulan kanun tekliflerinden, (55'i uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere) toplam 81 teklif kanunlaşmıştır. Yine aynı dönemde çeşitli konularda 45 TBMM kararıalınmıştır. Bu verilerle birlikte içinde bulunduğumuz 27. YasamaDönemi'nin tamamına baktığımızda, 27. Dönemde Başkanlığımıza sunulan toplam kanun teklifi sayısı 3 bin 925 olmuştur. Bu tekliflerden 196'sı kanunlaşırken, 3 bin 623'ükomisyonlarda, 66'sı ise Genel Kurul gündemindebulunmaktadır. 27. Dönem içerisinde alınan TBMM kararlarının toplam sayısı ise 122'ye ulaşmıştır.

18 BİN 75 SORU ÖNERGESİNDEN 16 BİN 569'U İŞLEME ALINDI

Gazi Meclisin yasamanın yanı sıra çokönemli bir diğer fonksiyonunun da 'denetim' olduğunun altını çizen Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4. Yasama Yılında denetim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler incelendiğinde, bu dönemde milletvekilleri tarafından 18 bin 75 yazılı soru önergesi verildiğini ve 16 bin 569 önergenin işleme alındığını kaydetti. Şentop, böylelikle 27. dönem tamamında; TBMM Başkanlığına verilip işleme alınan toplam yazılı soru önergesi sayısının 53bin 223'e ulaşmış olduğunu bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLANDIRILMA ORANI YÜKSELDİ

Şentop konuşmasında, çok kısa süren 25. Yasama Dönemini hariç tutarak yasama dönemleri itibariyle soru önergelerinin cevaplandırılma oranlarına da dikkat çekti ve"Parlamenter Sistem'de geçirilen 24. Dönemde soru önergelerinin toplam cevaplandırılma oranının %60,3,26. Dönemde ise %45,4 olduğu; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçerli olduğu 27. Dönemde ise bu oranın %63,3'e yükseldiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, 4. Yasama Yılında TBMM Başkanlığınabin574 Meclis Araştırması Önergesi verildiğini, 4 yeni Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğunu, Mısır ve Libya dostluk gruplarının da kurulmasıyla, dostluk grubu kurulan ülke sayısı 146'ya ulaştığını ve Türkiye'nin etkinlik coğrafyası daha da genişletildiğini belirtti.

4. Yasama Yılında tamamlanan teknolojik alt yapı ve fiziksel mekânların iyileştirilmesi çalışmaları hakkında da üyelere bilgi aktaran Şentop, "Genel Kurul Salonumuzdageçen yıl başlamış olduğumuz oylama, yoklama ve seslendirme sistemlerine ilişkin teknolojik iyileştirme çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamladık. TBMM TV'nin yayın kalitesini Full HD'ye yükselttik." dedi.

2021 Yılı Bütçesinin 1 milyar 894 milyon 56 bin Türk Lirası olarak kanunlaşmış olduğunu kaydeden Şentop, bu ödeneğin Eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyar 263 milyon 412 bin 481 Türk Lirası, diğer bir ifadeyle %66,7'sinin harcandığını kaydetti.

2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ, 2 MİLYAR 198 MİLYON 221 BİN LİRA OLARAK KOMİSYONA SUNULDU

Meclis Başkanı Şentop,2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olarak Komisyona sunulduğunu belirterek, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"2022 yılı bütçe teklifinin; %72,7'si Yasama, %22,3'ü Yönetim Ve Destek ve %5'i ise Program Dışı Giderler'denoluşmaktadır. Şimdiden 2022 Yılı Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, siz değerli milletvekillerimize saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum."

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