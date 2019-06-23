Meclis Başkanı Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu

Meclis Başkanı Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Meclis Başkanı Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et