Meclis Başkanı Şentop'tan, çocuklarını kaybeden Filistinli babaya taziye telefonu
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Meclis Başkanı Şentop'tan, çocuklarını kaybeden Filistinli babaya taziye telefonu

Meclis Başkanı Şentop'tan, çocuklarını kaybeden Filistinli babaya taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Meclis Başkanı Şentop'tan, çocuklarını kaybeden Filistinli babaya taziye telefonuTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filistin'de yaşanan olaylarda çocuklarını kaybeden Filistinli baba Ebu Süheyb ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop'tan, çocuklarını kaybeden Filistinli babaya taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filistin'de yaşanan olaylarda çocuklarını kaybeden Filistinli baba Ebu Süheyb ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Şentop, Türkiye'nin Filistinlileri kendi ailesi ve evlatları olarak kabul ettiğini belirterek, "Türkiye, kardeş Filistin'in her daim yanında" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, acılı baba ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'e uyguladığı terörün dünyanın meselesi olduğunu belirterek, "Yaşanan meseleyi sadece Filistinli kardeşlerimizin bir meselesi olarak görmüyorum. Bu mesele iki milyarlık İslam aleminin, bütün Müslümanların ve dünyanın meselesi" ifadelerini kullandı.Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Filistinlileri kendi ailemiz ve evlatlarımız olarak kabul ediyoruz. Barışın ve huzurun en yakın zamanda Filistin'e hakim olmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kardeş Filistin'in her daim yanında."TBMM Başkanı, çocukları şehit olan acılı babaya ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletirken, evlat acısı yaşayan Filistinli baba Ebu Suheyb ise, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek,  Filistin'e dünyada gerçek manada sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.Filistin'de ve bilhassa Gazze'de büyük bir katliam yaşandığını kaydeden acılı baba, Türkiye'nin Filistin davasını, Gazze'yi ve Mescid-i Aksa'yı her zaman savunduğunu ve desteklediğinin altını çizerek, Türkiye'nin bugün de Filistin'in yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.2013 yılında Türkiye'ye gelerek bir süre kaldıktan sonra Gazze'ye döndüğünü belirten Filistinli acılı baba, Türkiye'nin insana saygı duyulan, adalet ve güvenliğin hakim olduğu bir ülke olması nedeniyle birkaç yıl önce ailece Türkiye'ye yerleşme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Dün şehit olan oğlunun son nefesini verirken kendisine Türkiye'ye ne zaman gideceklerini sorduğunu ve kendisi gitmese bile ailesinin biran önce Türkiye'ye gitmesini istediğini ifade ettiğini kaydeden Filistinli acılı baba, oğlunun vasiyeti doğrultusunda ilk fırsatta Türkiye'ye gelmeyi arzu ettiğini dile getirdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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