Meclis Başkanı Şentop'tan Çebi'ye tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, tebrik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Şentop, Çebi'ye başta kendisi olmak üzere, takımın futbolcularını ve tüm Beşiktaş camiasını yürekten kutladığını söyledi. Şentop ayrıca sahada ter döken Beşiktaş oyuncularına selamlarını da iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı