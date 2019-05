Meclis Başkanı Şentop'tan '27 Mayıs' mesajı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde "Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hak arama bilinci, 27 Mayıs askeri darbesinden bu yana sevindirici bir düzeyde gelişmiştir. Bugünlere kolay gelinmemiş, bu gelişimin sağlanması için ağır bedeller ödenmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs askeri darbesinin demokrasiye ve sivil siyasete yönelik bir suikast olarak gerçekleştiğini, milletin özgürleşme iradesine olduğu kadar kalkınma çabasına da engel olan gerici ve ilkel bir tertip olduğunu söyledi. Başkan Şentop, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerini anımsatarak, şöyle dedi:

"Yalnızca bu 3 önemli vatanpervere ve ailelerine değil, onları seçen milletin bizatihi kendisine yönelik bir zulümdür. Sandığa ihtiyaç duymadan ve milli iradeye dayanmadan iktidar olmak isteyen kesimlerin meşrulaştırmaya çalıştığı, özlemle andığı bu askeri darbenin ruhu, uzun yıllar milletin ve sivil siyasetin önünü kesmiş; Türkiye'nin kalkınmasına yönelik hamlelerin en büyük engeli olmuştur. 12 Mart 1971'de, 12 Eylül 1980'de, 28 Şubat 1997'de ve en son 15 Temmuz 2016'da millete kasteden hain girişimlerin ilk halkası olan 27 Mayıs askeri darbesi, muhakkak ki yabancı bir aklın, gayrı milli bir duruşun ve kifayetsiz bir siyasi çizginin eseridir. Böyle olduğunun en açık delili, 27 Mayıs askeri darbesinden itibaren belli aralıklarla gerçekleşen bütün anti-demokratik müdahalelerin milletin refahı ve özgürlüğü aleyhine netice vermiş olması; her darbeden sonra Türkiye'nin saldırılara daha açık ve yabancı güçlere daha fazla bağımlı bir hale gelmesidir."

Şentop, 27 Mayıs darbesinde cisimleşen anlayışın, Türkiye'nin ve milletin o tarihten itibaren mücadele ederek gerilettiği ve fakat her an kendisine karşı hazırlıklı olunması gereken bir paradigmanın ürünü olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu anlayışın belli ölçüde hala mevcudiyetine alan aradığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, Yüce Meclisimizin dirayetiyle ve aziz milletimizin cesaretiyle alt edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde açık ve uyarıcı bir biçimde görülmüştür. Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hak arama bilinci, 27 Mayıs askeri darbesinden bu yana sevindirici bir düzeyde gelişmiştir. Bugünlere kolay gelinmemiş, bu gelişimin sağlanması için ağır bedeller ödenmiştir. Bu vahim hadisenin, 27 Mayıs askeri darbesinin 59'uncu yıldönümü vesilesiyle milli iradenin tahkimi, demokrasimizin ve sivil siyasetin güçlenmesi hususunda başta milli irade şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere bedel ödeyen herkesi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Allah aziz milletimize bir daha bu tür vahim hadiseler yaşatmasın."

