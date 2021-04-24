Meclis Başkanı Şentop: "(Sözde Ermeni Soykırımı tartışmaları) Tarihe ait bu konunun tarihçiler tarafından tartışılması lazım. Avrupa'da 1915...

Meclis Başkanı Şentop: "(Sözde Ermeni Soykırımı tartışmaları) Tarihe ait bu konunun tarihçiler tarafından tartışılması lazım. Avrupa'da 1915 olaylarını yazanlar, konuşanlar arasında da tarihçi yoktur.

Meclis Başkanı Şentop: " (Sözde Ermeni Soykırımı tartışmaları) Tarihe ait bu konunun tarihçiler tarafından tartışılması lazım. Avrupa'da 1915 olaylarını yazanlar, konuşanlar arasında da tarihçi yoktur. ya hukukçudur ya avukattır ya edebiyatçıdır ya sosyologdur. Tarihçi yoktur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı