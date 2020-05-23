Meclis Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Meclis Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Meclis Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı kutladıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk milletinin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Meclis Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı kutladı
23.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:42

Meclis Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı kutladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk milletinin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Benzersiz bir ibadet olan oruca ev sahipliği yapan rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'i tamamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun" dedi.Daha sonra Türk milletinin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Şentop, şunları söyledi:

"Ramazan ayında tutulan oruçlarla vücut bulan iklim, belli sınırlara uymanın çok ötesinde, sabrın, tefekkürün ve yaşadığımız hayatla ilgili samimi bir muhasebenin manevi atmosferidir aynı zamanda. Malum salgın sebebiyle bu Ramazan daha öncekilerde olduğu gibi, sevdiklerimizle, dostlarımızla iftar sofralarında birlikte olamadık. O yüzden biraz buruk ve hüzünlü geçti bu güzel günler. Şimdi yeryüzünün her köşesinde oruçla ve ibadetleriyle Rabbine yönelen herkes için bayram vakti. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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