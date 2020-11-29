Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir
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Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

29.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:55
Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidirTBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kavvetleri'ne yönelik sözlerini kınadığını belirterek, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir" dedi.

Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kavvetleri'ne yönelik sözlerini kınadığını belirterek, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir, ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum" dedi. 

ANKARA, -

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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