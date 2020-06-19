Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.

TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme için Balgat'ta bulunan MHP Genel Merkezine giriş yaptı. Şentop'u Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İHA