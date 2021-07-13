Meclis Başkanı Şentop Kuveyt'te Dışişleri Bakanı es-Sabah'ı kabul etti
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Meclis Başkanı Şentop Kuveyt'te Dışişleri Bakanı es-Sabah'ı kabul etti

Meclis Başkanı Şentop Kuveyt'te Dışişleri Bakanı es-Sabah'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Kubilay Çelik - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.

Şentop, kabuldeki konuşmasında, salgın sürecinin başlamasından sonra ilk resmi ziyaretini Kuveyt'e gerçekleştirdiğini, Kuveyt'in kendileri için müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Geçen yıl Türkiye ile Kuveyt arasında mutabık kalınan eylem planını anımsatan Şentop, söz konusu planın, salgın sürecinde rölantide ilerleyen ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını kaydetti.

Türkiye ile Kuveyt arasında birçok alanda iş birliğinin ilerletilebileceğini dile getiren Şentop, bunlardan birinin de savunma sanayi olduğuna işaret etti. Şentop, Türkiye'nin savunma sanayinde yerli üretim oranının artık yüzde 70'lerin üzerine çıktığına dikkati çekti.

Sağlık alanındaki iş birliğine de değinen Şentop, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını, özellikle salgın sürecinde ülkenin bunu faydasını gördüğünü ifade etti.

Mustafa Şentop, gelinen noktada, artık güçlü sağlık altyapısı olmayan ülkeye "güçlü ülke" demenin zor olduğunu belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü konusuna değinen Şentop, birçok ülkede faaliyet gösteren enstitünün kısa süre içinde Kuveyt'te de faaliyete başlamasını arzu ettiklerini, bu konuda Kuveyt tarafının da gerekli desteği vereceğine inandığını söyledi.

Filistin davasına dikkati çeken Şentop, bu meselenin yalnız bölge ülkeleri için değil, tüm dünyanın barışı açısından önemli olduğunu vurguladı. Filistin'in haklılığı konusunda, İslam ülkeleri dışındaki diğer birçok ülke kamuoyunda da olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Şentop, bunu uluslararası hukuk bağlamında da gördüklerini kaydetti.

Şentop, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail'in, Gazze'de insan haklarını ihlal eden eylemleri nedeniyle yargılanabileceği hususunda prensip kararı aldığını anımsattı. Mustafa Şentop, yine bu kapsamda, BM İnsan Hakları Komitesi'nin hazırladığı raporun da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kubilay Çelik

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