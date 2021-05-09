Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı
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Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı

Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB), TBMM Başkanlığının girişimiyle İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladığını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB), TBMM Başkanlığının girişimiyle İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladığını belirtti.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, İSİPAB'ın İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan bildirisine de yer verdi.

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında, İSİPAB'ın bildirisindeki, "Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Mescid-i Haram'ın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonlarını, Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerini sürekli kınamaya devam edeceğiz." vurgusuna işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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