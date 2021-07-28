Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi
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Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi

Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmi temaslar için bulunduğu Azerbaycan'da Azeri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmi temaslar için bulunduğu Azerbaycan'da Azeri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'u ardından Türk iş insanları ve STK temsilcilerini de kabul etti.


Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi
Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi
Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi
Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi
Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi
Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir araya geldi - Haberler
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