Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı (2)
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı.
07.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:28
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu. (2)
Kaynak: AA