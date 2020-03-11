Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu...
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu olduğu takdirde termal kameraya gerek kalmayacaktır.
11.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:27
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu olduğu takdirde termal kameraya gerek kalmayacaktır."
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu...