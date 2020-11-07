Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür.
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür.

07.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:40
Meclis Başkanı Mustafa Şentop,

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür. Çok kongre görmüştür. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da bu ilişkiler her zaman devam etmiştir. Başkanın kim olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte etkileyeceğini düşünmüyorum. Seçimlerin bir an önce sonuçlanmasını arzu ederim" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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