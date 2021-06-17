Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor" "İzmir'de yapılan saldırıyı kınıyorum.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"

"İzmir'de yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu tür Türkiye'de siyaset üzerinden huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"

"Bahsettiği isim TBMM'de milletvekili olan birisi değil"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: '(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor'
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: '(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor'
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: '(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor'
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: '(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor" - Haberler
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