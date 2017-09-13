Meclis Başkanı Kahraman: Drone Dediğiniz Düğünde Bile Var

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te alınacak olan olağanüstü güvenlik önlemlerinin abartılı olduğu yönündeki yorumlara ilişkin "Drone dediğiniz hadise düğünde bile var. Gittiğiniz herhangi bir düğünde bakıyorsunuz üstten resim çekimi oluyor" dedi.



Meclis Başkanı Kahraman, TBMM ile İstanbul Üniversitesi arasında protokol imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kahraman, Başkanlık Divanı Toplantısı'nda alınan olağanüstü güvenlik önlemlerine ilişkin kararların abartılı olduğu yorumlarına ilişkin şöyle konuştu:



"Ortalama günde 5 binin üzerinde insanın geldiği milletin kalbi Meclis'teyiz. Yarın 'eyvah' dememek için tedbir neyse onu almalıyız. Asla OHAL ile, hürriyetin kısıtlanması ile alakası yok. Tedbir bu. Biliyorsunuz grupların toplantısına gelip parti başkanlarına kadar ulaşan saldırılar oldu. Ne zaman ne gelecek bilinmiyor. Önleyici tedbirler lazım. Drone dediğiniz hadise düğünde bile var. Gittiğiniz herhangi bir düğünde bakıyorsunuz üstten resim çekimi oluyor. Bu bir tedbir ne silah var ne birşey var. O kadar tabii bir hadise ki bu. Gayet normaldir. Her türlü tedbirin alınması lazım. Bu disipline giriyor. Meclisin açıldığı tarihten beri tedbir var. Evinizin kapısı açık mı, zil yok mu, herkes bir yere vurup girmiyor mu? Onun gibi bir hadise bu" - Ankara