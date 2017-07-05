Meclis Başkanı Kahraman'dan BM'ye Eleştiri

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birleşmiş Milletler'e eleştiride bulunarak, "Birleşmiş Milletler, uluslararası sorunlara çözüm üretemeyen bir örgüt haline geldi" dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Rusya'dan Azerbaycan'a kadar Karadeniz'e kıyısı bulunan ülke temsilcinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Başkan Kahraman dış politikaya ilişkin gündem konulara değindi.



Karadeniz havzasında barışın önemine değinen Kahraman,"Demokrasinin temel unsurları olan parlamentonun rolü inkar edilemez. Çünkü parlamentolar halktan doğrudan aldığı yetki ile çalışır. Temsil ettikleri toplumun nabzını tutar iç politikada olduğu kadar dış politikada da üstlendikleri sorumluluklar büyüktür. Parlamentolar arası dostluk grupları KEİPA gibi oluşumlar sayesinde ikili ilişkiler olduğu kadar bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasında da anahtar rol oynarlar" dedi.



"BUGÜNE KADAR YARDIMLAR 26 MİLYAR DOLARI BULDU"



Konuşmasında sık sık huzur, barış ve güven önemine atıfta bulunan Kahraman, Türkiye'nin kapsayıcı politikalar izlediğini kaydederek, "Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrar tesisi de en az Karadeniz'in istikrarı kadar önem arz etmektedir. Ortadoğu coğrafyası ise derin bir türbülans içerisindedir. Bu bölgede barış, huzur ve istikrarın hakim kılınması ilkeli girişimci ve insani niteliklere haiz dış politikamızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Suriye'de 7'inci yılda 500 bin insan hayatını kaybetmiştir. Terör milyonlarca kişiyi evlerinden etmiştir. 2011 yılından bu yana açık kapı politikasını uyguluyoruz. Ülkemiz 3 milyona aşkın Suriyeliye ilaveten DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan Iraklılara da kapıları açtı. Hastanelerimizi okullarımızı komşularımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar devlet bütçesinden yaptığımız yardımlar, STK'lar ve belediyeler ile beraber 26 milyar doları buldu. Uluslararası camianın bu noktada yaptığı yardım 560 milyon gibi küçük komik bir rakam" dedi.



"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEMEYEN BİR ÖRGÜT HALİNE GELDİ"



Suriye'deki politikanın daha önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kahraman, "Attığımız adımlar komşularımıza yönelik insani bir adımdır. Dünya da mülteciye en çok kucak açan bir ülke olarak bu ödevimizi yerine getirmeye misafirlerimize en iyi olanaklarımızı sunmak için elimizden gelen imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Ancak küresel vicdanın bu kanayan yarasını sarmak konusunda tüm uluslararası topluma büyük görevler düştüğünü de unutmamak durumundayız. Bugün Birleşmiş Milletler uluslararası sorunlara çözüm üretemeyen, güvenlik konseyinde bulunan 5 ülkenin veto ettiği hiçbir kararı hayata geçiremeyen bir örgüt haline geldi" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'te büyüktür' sözünü hatırlattı.



Arabuluculuk çalışmalarının gündemde önemli bir yer tuttuğuna değinen Kahraman, "Türkiye olarak bölgemizde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak taraflar arasında diyalog ile çözüm bularak yoğun çabalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.



Kahraman konuşmasının devamında DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin istikrarına değindi.



15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin de unutulmadığı toplantı sonrasında 15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.



(Hüseyin Coşkun / İHA)