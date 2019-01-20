Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan ALS hastaları ve yakınlarına müjde

"ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak"

"Türkiye'de endişem var diyenlerin oranı yüzde 3. Bu 15 yılda oldu"

"Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım"

"Afrin Harekatı'nı yapmasaydık terör başımızın belası olmaya devam edecekti"

Kaynak: İHA