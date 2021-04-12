Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu yapıldı. Oturumda gerçekleştirilen seçimle meclis başkan vekilliğine oy çokluğuyla Ahmet Kaytan yeniden seçildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisinin birinci oturumunu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda gündemdeki maddeler oylamaya sunulurken oylamanın ardından meclis başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Büyükşehir belediyesi meclis üyeleri tarafından gerçekleştirilen seçimde 76 oydan 61'ini alarak büyükşehir belediyesi meclis başkan vekilliği görevine Ahmet Kaytan yeniden seçildi, 2. başkan vekilliğine de Serdar İzol seçildi. Yapılan seçimlerde büyükşehir belediyesi meclis katip üyeliğine ise Ahmet Haşim İnan ve Hadi Çiçek seçildi. Sonuçların Şanlıurfa için hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Meclis üyelerimizin demokratik yarışından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sonuçlarımız meclisimiz, şehrimiz ve halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi
Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi
Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi
Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Ersin Korkut Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ersun Yanal Necip Uysal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:46:10. #1.14#
title