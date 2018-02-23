Meclis Asansöründe Kadını Öpmeye Çalışan Adamın Cezası Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan E.U.'yu (25) asansörde öpmeye kalkıştığı iddia edilen Meclis çalışanı A.E.'ya (55), hakkında açılan idari soruşturma sonunda maaşından para kesme cezası verildi. Genç kadının ise A.E. hakkındaki adli soruşturma sürerken kendisine uygulanan mobbing nedeniyle şikayetinden vazgeçmek zorunda kaldığı belirtildi.

ÖNCE SÖZLÜ, ARDINDAN FİZİKİ TACİZ

TBMM Halkla İlişkiler binasındaki Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda hizmetli kadrosunda görev yapan kadrolu memur A.E., geçen yıl sözleşmeli memur E.U. ile asansörde karşılaştı. İddiaya göre A.E., önce E.U.'ya sözlü tacizde bulundu, ardından da sıkıştırarak öpmeye kalkıştı. Asansörün kapısının açılması üzerine kendini dışarı atan E.U., çalıştığı birimin yetkilisine giderek olayı anlattı.

GENÇ KIZ MOBBİNGDEN DOLAYI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Bunun üzerine tacizde bulunan A.E.'nin görev yeri değiştirildi. Atatürk Bulvarı'nda yer alan TBMM Ek Bina'ya gönderilen A.E. hakkında idari, genç kızın şikayeti üzerine de adli soruşturma başlatıldı. Ancak yine iddiaya göre genç kız, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle hakkında dava açılan ve bir duruşması görülen taciz olayını gerçekleştiren A.E. hakkındaki şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından maaşından para kesme cezası verilen A.E.'nin görevine devam ettiği öğrenildi.

MECLİS'TE İKİNCİ TACİZ OLAYI

Geçen günlerde TBMM Ana Bina'da sözleşmeli memur F.K.'nın (52), lise öğrencisi stajyer kızı 4 ay boyunca taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Meclis Başkanlığı F.K. hakkında soruşturma başlatarak görevinden el çektirmişti.