Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçimi

Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uyuşturucu bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak nedenleri ve alınacak önlemlerin tespiti için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip ile 8 üyeden oluşuyor.

Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük'ün 104 ile 105'inci maddeleri uyarınca kurulan, üyeleri TBMM Genel Kurulunun 6 Aralık 2017'deki 33'üncü birleşiminde yapılan seçimle oluşturulan komisyonda, AK Parti'den 7, CHP'den 3, HDP ve MHP'den birer milletvekili bulunuyor.

Komisyonun 10 Ocak'taki toplantısında yapılan seçime göre, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkan, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli başkanvekili, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç sözcü, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt katip olarak görev yapıyor.

Üyeler ise AK Parti milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger (Kilis), Mustafa Şükrü Nazlı (Kütahya) ve Alim Tunç (Uşak), CHP milletvekilleri Murat Emir (Ankara), Akif Ekici (Gaziantep) ve İlhan Cihaner (İstanbul), HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'dan oluşuyor.